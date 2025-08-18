المركزية- كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ" المركزية" ان الموفد الاميركي توم برّاك توجه بعد مغادرته بيروت الى اسرائيل، بعدما توافرت له معطيات ايجابية في شأن تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار من خلال ما سمعه من المسؤولين في لبنان خلال لقاءاته اليوم وما نُقل عن مسؤول اسرائيلي عن ان لا نية لإسرائيل الاحتفاظ بالأراضي اللبنانية وان إسرائيل ستقوم بدورها عندما يتخذ لبنان خطوات فعلية. والانسحاب من النقاط الخمس سيتم بموجب آلية منسقة مع لجنة اتفاق وقف النار.

والمعلوم ان ورقة برّاك تشير الى "ان من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بإطار مراقب يتضمن معايير امتثال واضحة".