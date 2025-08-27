المركزية- تحت وطأة المواقف الاميركية الواضحة، وأوضحها على الاطلاق ما قاله امس السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ومفاده ان اسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، بقيت الساحة الداخلية اليوم، خصوصا ان مفاعيلها امتدت جنوباً فقطعت طريق زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك في اتجاه مدينتي صور والخيام لتقتصر على مرجعيون، بعدما استنفر الاهالي للتصدي للزيارة وابلاغ رسائل احتجاجية للوفد الاميركي ازاء مواقفه الداعمة لاسرائيل.

الانظار بقيت شاخصة اذاً الى مفاعيل الجولة الاميركية على القيادات والمسؤولين والمواقف التي تخللتها، وقد لقيت اصداء سلبية في عين التينة.

بري محبط: في السياق، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، قائلاً في حديث صحافي إن الأميركيين "أتونا بعكس ما وعدونا به"، في إشارة إلى ما كان يُتوقع من رد إسرائيلي على سياسة "الخطوة بخطوة" التي تمسك بها الموفد الأميركي توم براك في تصريحاته، ولكن مواقفه - مع أعضاء الوفد الآخرين- أتت معاكسة، لجهة التأكيد على خطوة سحب سلاح "حزب الله" قبل البحث بأي خطوة إسرائيلية مقابلة لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات التي تقوم بها في لبنان. وقال الرئيس بري إن الوفد الأميركي "لم يأتِ بأي شيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً". وإذ رفض بري الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، اكتفى بالتشديد على أن الأمور "ليست سهلة". وقال بري رداً على سؤال عن الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول المقبل الذي سيبحث في خطة الجيش لسحب سلاح "حزب الله": "إن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر".

الغاء الجولة: في الموازاة، جال المبعوث الأميركي توم براك اليوم صباحاً في مرجعيون الا انه الغى زيارته إلى صور والخيام بفعل الاحتجاجات الشعبية، بعد ان نفّذ عدد من أهالي بلدة الخيام تجمعاً احتجاجياً، رفعوا خلاله صور ضحايا الحرب، معبرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ"السياسات المنحازة" للولايات المتحدة. وكان برّاك وصل صباحا الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته الى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة. وكان يفترض ان تقوده الجولة الى الحدود بين لبنان واسرائيل، لرؤية المكان الذي يمكن ان تقام فيه "المنطقة الاقتصادية باسم الرئيس ترامب".

محطة تاريخية: في المواقف، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان"، النائب نعمة افرام، الذي قال بعد اللقاء "نحن إلى جانب الرئيس عون وفخورون بمواقفه الحكيمة والصلبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمّر بها البلاد والمنطقة، والذي يستقطب الدعم العربيّ والدوليّ للبنان، من الدول العربيّة الشقيقة إلى الولايات المتّحدة وأوروبا. فالمواقف التي تُتخذ تجاه لبنان ستكون حجر الأساس الذي سنعيد على ضوئه بناء بلدنا". أضاف: نحن ملتزمون بلبنان الجديد… لبنان المنتج والمبدع، الذي يشبه اللبنانيين المنتشرين والناجحين حول العالم، ويحمل في الوقت نفسه حكمة التجربة التي تعلمناها". وتابع: "زيارة الوفد الأميركيّ تمثّل محطّة مهمة في تاريخ لبنان، وتؤكّد أن الولايات المتّحدة كدولة عظمى تلعب دوراً أساسيّاً في الشرق الأوسط وفي الصراعات العالميّة، وتنظر إلى لبنان كبلد موجود بحدوده القائمة، بلد يستحقّ الحياة، ولا يريد أن يتجزّأ ويجب ألاّ ينزلق نحو نموذج الدولة الفاشلة". وأشار إلى أن "المطلوب اليوم هو لقاء المجتمع الدوليّ في منتصف الطريق، لذا فإنّ مواقف فخامة الرئيس والدولة اللبنانيّة الجامعة واضحة، بأنّ لبنان اليوم في طور إعادة بناء دولته، ومصلحة الشعب اللبنانيّ فوق كلّ اعتبار، ولا مصلحة أخرى تعلو عليها. ومصلحة الشعب اللبناني تتمثّل أوّلاً في توحيد السلاح تحت إمرة الجيش اللبنانيّ، وثانياً إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، وثالثاً استقطاب رؤوس الأموال لإحياء المشروع الاقتصاديّ الإنمائيّ، لأنّ مؤسّسات الدولة تعاني نتيجة التأخّر في استقطاب هذه الاستثمارات".

الاهم القرار السياسي: من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى انه "بحسب الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، فإن بعد إقرارها بـ15 يوماً يتوقّف "حزب الله" عن التنقل بين مواقعه العسكرية وتتوقّف إسرائيل عن الضربات في الأراضي اللبنانية، والمواقف الأخيرة لمسؤوليها افادت بأنهم سيتوقفون تدريجياً عن الضربات مقابل التزام "الحزب" بالخطوات المطلوبة منه". أضاف في مداخلة تلفزيونية "بعدها ننتقل الى خطوة مقابل خطوة من نشر الجيش اللبناني على الحدود والأراضي اللبنانبة وتسليم السلاح الى الانسحاب الإسرائيلي من المواقع اللبنانية. الأهم ان الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً سياسياً بموضوع سلاح "الحزب" وستستتبعه بخطوات تنفيذية ميدانية يعرضها الجيش على الحكومة للبدء بتنفيذها". كما لفت الى أن "اليوم الكلام هو بين الحكومة اللبنانية من خلال الوسيط الأميركي والحكومة الإسرائيلية و"حزب الله" أصبح عاملاً في الموضوع لا عنصراً مفاوضاً". أردف: "السرديات التي نسمعها من "الثنائي" أصبحت مختلفة ولو تكاملت أحياناًـ فـ"الحزب" يرفض تسليم سلاحه بالمطلق ويتحجج بإسرائيل. فيما الرئيس نبيه بري يطرح مسائل وجودية للطائفة الشيعية مثل "ماذا نفعل بالـ40 الف مقاتل إذا أصبحوا عاطلين عن العمل وكأنهم متفرغون ولا يمارسون اعمالاً أخرى؟" وكأن هذا لم يحصل لفئات أخرى في البلاد".

الغاء الزيارة؟: وسط هذه الاجواء، وفيما أفيد أن الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس ولم يتم تحديد موعد آخر للزيارة، قال الوزير طارق متري: لم يحدّد أي موعد مع الوفد السوري من الأساس وبالتالي لم يلغ ولم يؤجل. في الغضون، اعتصم اهالي الموقوفين الاسلاميين في رومية مطالبين بتسوية اوضاع ابنائهم.

اشادة مصرية: في الاثناء، أشاد الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأكّد، خلال استقباله رئيس الوزراء نواف سلام، دعم مِصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصاديّ وإعادة الإعمار. وشدد على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية. وأشار المتحدث الرسميّ السفير محمد الشناوي إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه.

اولويات الحكومة: وأعرب رئيس الوزراء اللبنانيّ عن بالغ شكره وتقديره للرئيس على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين. واستعرض أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر. ولفت إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر انعقادها في القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري. وتناول اللقاء أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية.

شكوى ضد قاسم: على صعيد آخر، تقدم كل من النواب: إلياس الخوري، أشرف ريفي ، كميل شمعون وجورج عقيص والنائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكاً، متدخلاً أم محرضاً، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية.

ادعاء على بوشكيان: قضائياً ايضاً، أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ملف التحقيقات الأولية التي أجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر. وبناء لإشارة القاضي الحجار، ادعى صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك بعد رفع الحصانة النيابية عنه.