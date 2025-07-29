بدأت بريطانيا اليوم الثلاثاء إلقاء أولى شحنات المساعدة من طريق الجو فوق قطاع غزة المهدد بـ"مجاعة واسعة النطاق" بحسب وكالات الأمم المتحدة، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء كير ستامر في بيان أن "أولى عمليات إلقاء المساعدات البريطانية من طريق الجو" جرت الثلاثاء، وقيمتها "نحو نصف مليون جنيه استرليني من المساعدات الحيوية".

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن باريس ستلقي اعتبارا من الجمعة 40 طنا من المساعدات فوق قطاع غزة.

وقال جان-نويل بارو لقناة بي اف ام تي في: "سننظم اعتبارا من الجمعة، بتنسيق وثيق مع السلطات الأردنية، أربع رحلات يحمل كل منها عشرة أطنان من المواد الغذائية (لسكان) قطاع غزة".