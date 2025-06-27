رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه "لو بقي الاعتداء الإسرائيلي من دون رد كان يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة خارجة عن السيطرة في المنطقة".

وقال بزشكيان: "ينبغي وضع حد لسياسة التساهل مع الكيان الصهيوني وانتهاكه الممنهج لحقوق الإنسان".

من جهة أخرى، كشف برلماني إيراني، عن أنه "يتم تفعيل قدرات جديدة لتخصيب اليورانيوم في إيران بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية"، مؤكدا أن "اليورانيوم المخصب نُقل بالكامل من المواقع المستهدفة"

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع، أننا لن نتردد في العودة للعمل في إيران إذا اضطررنا لذلك.

وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز": "موقع تحويل اليورانيوم في أصفهان دمر بالكامل تقريبًا".

وتابع: "موقع فوردو لحق به ضرر مؤكد لا نعرف مداه تمامًا لكنه خرج عن العمل".