في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، وصف السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه "فشل ذريع" لأن إسرائيل لا تزال تقصف لبنان، بينما ينتهك حزب الله بنود الاتفاق على حد ما نقلت عنه الصحيفة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن براك قدم الشهر الماضي اقتراحاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "يُحدد للحكومة اللبنانية، وفق أهداف وجداول زمنية محددة، كيفية نزع سلاح حزب الله وإصلاح اقتصاد البلاد". وتوقعت أن يتلقى رداً عليه الأسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأميركي قوله "إن نزع سلاح حزب الله يتطلب "الترغيب والترهيب"، ويتضمن قيام الجيش اللبناني بتفتيش المنازل بحثاً عن الأسلحة. ومن المرجح أن تُثير هذه العملية معارضة من المجتمعات الشيعية التي لطالما اعتبرت حزب الله حامياً للبنان و"المقاومة" ضد إسرائيل."

ولإشراك الشيعة في العملية، قال براك إن "الولايات المتحدة تسعى للحصول على مساعدة مالية من السعودية وقطر تُركز على إعادة إعمار أجزاء من جنوب لبنان التي تضررت خلال الحرب."

وأضاف "إذا استفاد شيعة لبنان من هذا، فسيتعاونون معه".

المصدر - ميشال غندور