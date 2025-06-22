قام الممثل الأميركي الشهير بدور رئيسي في فيلم F1 حيث يلعب دور سائق فورمولا 1 وفي هذا الدور الذي تصل سرعته إلى ما يقرب من 300 كم/ساعة، أبان مخرج الفيلم، جوزيف كوسينسكي، عن تلقيه عرضين من فرق السباقات منذ انتهاء التصوير.

والفليم روائي طويل وأحد أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام، فبعد النجاح الذي حققه مسلسل "Drive to Survive" على نتفليكس، عادت فورمولا 1 إلى دائرة الضوء مع فيلم "F1: The Movie" الذي يعرض في دور العرض في جميع أنحاء العالم، ويلعب الممثل دور البطل، سائق سباقات سابق ومعجزة في القيادة، يعود إلى حلبة السباق بعد 30 عاماً من توقفه بسبب حادث.

ويحذر لويس هاميلتون، المنتج المشارك للفيلم، قائلاً: سينبهر الجمهور بالفيلم، الصور حقيقية والسرعة حقيقية. تشعر حقًا بالسرعة وكذلك المنافسة بين السائقين. إنه واقعي للغاية. شعرت حقاً أن الفورمولا 1 والسينما قد التقيا.

وخلال تصوير هذا الفيلم الذي بلغت ميزانيته 300 مليون دولار أميركي، استفاد براد بيت من نصائح سائق فيراري القيّمة، فقد كان يقود سيارات F2 متنكراً في زي سيارات فورمولا 1، وأخذ دوره كسائق محترف على محمل الجد وأثار إعجاب المخرج جوزيف كوسينسكي "في هذا الفيلم، وصل براد إلى مستوى من القيادة يستحقه المحترفون. لقد دفع السيارة إلى أقصى حدودها. على الرغم من عدم وجود عدادات للسرعة في سيارات فورمولا 1، كما تعلمون، فقد اقتربت سرعته من 300 كم/ساعة".

وأضاف كوسينسكي "منذ انتهاء التصوير، تلقى عرضين من فرق للتسابق في فئة GT، في لومان ودايتونا! هذه هي الفئة التي تسابق فيها بول نومان الذي بدأ السباق في سن 47 عاماً. تذكر أن براد الوسيم يبلغ من العمر 61 عاماً".