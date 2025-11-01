11:17 AMClock
بداية دافئة لتشرين الثاني… إليكم طقس الأيام المقبلة!

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، طقس خريفي مستقر ودافئ نسبياً، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات ونسبة رطوبة منخفضة.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين8 و 60 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: صافٍ إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

– الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

– الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

– الثلثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرًا.

