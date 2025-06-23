توعدت طهران واشنطن بـ"عواقب وخيمة" ردًا على الضربات الأميركية غير المسبوقة على مواقع نووية في إيران.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري: "هذا العمل العدواني. سيوسع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة لإيران سيفتح الطريق لتوسيع الحرب في المنطقة"، متوعدًا في فيديو بثه التلفزيون الرسمي بأن المقاتلين "سيلحقون بكم عواقب وخيمة لا يمكن توقعها بعمليات قوية وهادفة".

وقال ذو الفقاري إن الإجراءات العدائية الأميركية في الآونة الأخيرة وسعت نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف باللغة الإنكليزية في نهاية بيانه المسجل "سيد ترامب، المقامر، قد تبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها".