وصل الملياردير الأميركي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، تمهيداً لانطلاق احتفالات زفافهما الممتدة على مدار عدة أيام.

ووثق المصورون لحظة نزول الثنائي من قارب مائي في مشهد كلاسيكي يتناغم مع الطابع الرومانسي للمدينة العائمة، قبل توجههما إلى فندق "أمان" الشهير، حيث بدأت الاستعدادات الأولية للحدث.

ووفقاً للتقارير، استأجر الثنائي جزيرة "سان جورجيو ماجيوري" بالكامل لمدة ستة أيام، حيث مُنعت زيارات السياح إليها بين 24 و29 حزيران، لضمان خصوصية الحفل.

وشهدت فينيسيا توافد عدد من أبرز الشخصيات العالمية لحضور حفل الزفاف، كان في مقدمتهم الثنائي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، اللذان وصلا برفقة أطفالهما الثلاثة، وظهرا في جولة سياحية بين القنوات المائية للمدينة.

وبدت إيفانكا بكامل أناقتها، متألقة بفستان أبيض صيفي، بينما لفتت ابنتها "أرابيلا" الأنظار بطولها الذي يكاد يضاهي والدتها.

كما التُقطت صور لرجل الأعمال باري ديلر، مؤسس شركة IAC، فور وصوله إلى مطار ماركو بولو، بعد يوم واحد فقط من وصول زوجته مصممة الأزياء ديان فون فورستنبرغ.

وظهر كوري غامبل، شريك كريس جينر، أيضاً على متن قارب مائي دون أن ترافقه جينر.

وتُشير التسريبات إلى تنظيم ثلاث حفلات بطابع مختلف، بينما تمت جدولة الحفل الرئيسي ليُختتم مساء السبت، وكان من المقرر إقامته في "سكولا غراندي ديلا ميزيريكورديا"، قبل أن يُنقل إلى منطقة "آرسينالي" لأسباب تنظيمية وأمنية.

وفي المقابل، لم تمر التحضيرات بهدوء، إذ واجهت فينيسيا احتجاجات من سكانها المحليين اعتراضاً على التأثيرات السلبية للسياحة الزائدة. واعتبر البعض أن إقامة زفاف ضخم بهذه الفخامة يُفاقم من أزمة الازدحام.

ولم تُنشر القائمة الكاملة للمدعوين، لكنها وفقاً لتقارير صحافية تشمل نجوماً مثل كيم كارداشيان، أوبرا وينفري، كارلي كلوس، جول، وجوشوا كوشنر، كما من المتوقع حضور لاعب كرة القدم السابق توني غونزاليس، الشريك السابق للورين سانشيز ووالد ابنها.