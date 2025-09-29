1:43 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

بخاش: مؤتمر الانتشار الكاثوليكي المقبل سينعقد في الاردن

المركزية - عقدت اللجنة التحضيرية لجمعية الانتشار للروم الملكيين الكاثوليك اجتماعًا في المقر البطريركي في الربوة برئاسة البروفسور يوسف بخاش وحضور الأعضاء للبحث في تنظيم مؤتمر الانتشار الثالث الذي سينعقد في الاردن خلال نيسان المقبل برعاية وحضور البطريرك يوسف العبسي.

وبعد اللقاء أشار بخاش إلى أن تم تقييم أعمال مؤتمر الانتشار الثاني الذي انعقد في حزيران الماضي في زحلة، كما متابعة المقررات الصادرة عنه، والمراحل التي قطعتها عملية التنفيذ لاسيما وضع المنصة المخصصة لتواصل أبناء الانتشار في ما بينهم من جهة وبينهم وبين الكنيسة الام من جهة ثانية.

اضاف: "حددنا موعد المؤتمر المقبل الذي تنظمه الجمعية برئاسة وحضور صاحب الغبطة في الاردن بين ١٥ و٢٠ نيسان المقبل في العاصمة الاردنية عمان وبالشراكة مع الابرشية".

كما اعلن البدء بالتحضير للمؤتمر السنوي العام الذي يأتي في اعقاب السّينودوس المقدس العام في حزيران المقبل في لبنان.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o