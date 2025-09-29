المركزية - عقدت اللجنة التحضيرية لجمعية الانتشار للروم الملكيين الكاثوليك اجتماعًا في المقر البطريركي في الربوة برئاسة البروفسور يوسف بخاش وحضور الأعضاء للبحث في تنظيم مؤتمر الانتشار الثالث الذي سينعقد في الاردن خلال نيسان المقبل برعاية وحضور البطريرك يوسف العبسي.

وبعد اللقاء أشار بخاش إلى أن تم تقييم أعمال مؤتمر الانتشار الثاني الذي انعقد في حزيران الماضي في زحلة، كما متابعة المقررات الصادرة عنه، والمراحل التي قطعتها عملية التنفيذ لاسيما وضع المنصة المخصصة لتواصل أبناء الانتشار في ما بينهم من جهة وبينهم وبين الكنيسة الام من جهة ثانية.

اضاف: "حددنا موعد المؤتمر المقبل الذي تنظمه الجمعية برئاسة وحضور صاحب الغبطة في الاردن بين ١٥ و٢٠ نيسان المقبل في العاصمة الاردنية عمان وبالشراكة مع الابرشية".

كما اعلن البدء بالتحضير للمؤتمر السنوي العام الذي يأتي في اعقاب السّينودوس المقدس العام في حزيران المقبل في لبنان.