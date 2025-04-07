المركزية- طمأن رئيس نقابة مستوري المواد الغذائية هاني بحصلي الى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة من الخارج ستبقى مستقرة في المدى المنظور ولم تتأثّر بزيادات الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية على السلع المستوردة الى أسواقها والإجراءات المماثلة المضادة التي قامت بها بعض الدول المستهدفة.

وأوضح في بيان، ان ارتفاع أسعار السلع يأتي عادة من رفع نسب الرسوم الجمركية في لبنان، وهذا الأمر غير مطروح في لبنان، أو من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمي، وهذا أيضاً لم يحصل، أو من خلال تسجيل ارتفاع كبير في سعر صرف عملات دول تشكل مصدراً أساسياً لمستورداتنا مثل الاتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأميركي، وفي هذا الموضوع لا يزال الدولار متماسكاً ولم يسجّل سوى انخفاضاً طفيفاً، وكذلك من خلال ارتفاع أسعار مواد زراعية مثلما حصل مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

وإذ أكد أن الأمور حتى الآن لا تزال ضبابية حول تداعيات الزيادات الجمركية وعما إذا كانت ستتحوّل الى حرب تجارية عالمية ومدى انعكاسها على التضخم العالمي وعلى أسعار العملات وإمكانية دخول الإقتصاد العالمي في حالة ركود، اعتبر بحصلي ان استبيان ذلك سيأخذ بعض الوقت، مشيراً الى أنه في اسوأ الاحوال فإنه لن يكون هناك تداعيات كبيرة على اسعار المواد الغذائية المستوردة الى لبنان.