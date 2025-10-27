أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة ​هاني بحصلي إلى "وجوب إلقاء الضوء على ملفي الأمن الغذائي وانسياب وتأخر مسار تخليص البضائع المستوردة في مرفأ بيروت وتلك الأخرى الموجودة على الأراضي اللبنانية واحتمال نشوب حرب على البلاد".

وأكّد بحصلي، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، أنّه "في ما يخصّ الأمن الغذائي ليس هناك أيّ مشكلة ذات صلة، بحيث يعمد التجار للتحضير جدياً لموسمي عيد الميلاد المجيد ورمضان المبارك"، مطمئناً إلى "استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية، ما يدعو إلى عدم القلق من نفادها في الأيام المقبلة"، لافتاً إلى تسجيل فائض في المواد الغذائية.

كما تمنّى عدم حصول حرب جديدة على لبنان، محذّراً من مغبة إقفال الموانئ التجارية "بحيث يصبح لكل حادث حديث".