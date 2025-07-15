تصاعدت أزمة الفيضانات في الولايات المتحدة، حيث غمر الفيضانات محطة مترو في نيويورك وسط أمطار غزيرة.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية أن أمطار غزيرة هذلت مساء الإثنين على ولايتي نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى غرق الطرق الرئيسية وتسرب المياه إلى شبكة مترو الأنفاق.

وبحسب الشبكة الأمريكية تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق طرق رئيسية ووقوع اضطرابات في حركة النقل، حيث أعلنت خدمات الحافلات والقطارات في نيويورك ونيوجيرسي تأخيرات طويلة.

تعطل حركة الطيران

كما تعطلت حركة الطيران، حيث تم إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية مغادرة أو قادمة إلى مطارات نيوارك ليبرتي الدولي، وجون إف كينيدي الدولي، ولاغوارديا، بداية من صباح الثلاثاء.

وطالب مطار نيوارك على منصة إكس المسافرين على التواصل مع شركة الطيران لمعرفة حالة رحلاتهم، وذلك بسبب الاضطرابات في الرحلات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

احتمال هطول أمطار غزيرة

وأكدت توقعات خدمة التنبؤ بالطقس التابعة لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الرطوبة العميقة على طول الساحل الشرقي تشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة على المنطقة، تتراوح كميتها بين 2 و2.25 بوصة اليوم الثلاثاء.