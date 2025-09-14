Sep 14, 2025 7:30 AMClock
عدل وأمن
بالفيديو - حادث سير على أوتوستراد طبرجا وسقوط إصابات!

أفادت “اليازا”، فجر اليوم، بوقوع حادث سير مروع على أوتوستراد طبرجا، مشيرة إلى سقوط إصابات خطيرة.

