بدأ المحاربون القدامى في الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، تحرّكهم الميداني في وسط بيروت، حيث أشعلوا الإطارات وعمدوا إلى قطع الطريق في محلة الصيفي، أمام بيت الكتائب المركزي، وسط حضور لعناصر من الجيش اللبناني.

وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة، وأفيد عن حركة مرور كثيفة.

وتواصلت تحركات العسكريين المتقاعدين في عدد من المناطق اللبنانية، بحيث شهد جسر الرينغ إحراقاً للإطارات، ما أدّى إلى قطع الطريق وتعطيل السير. فتمّ تأجيل جلستي لجنتي المال والموازنة والإعلام والاتصالات في مجلس النواب.

وفي ساحة رياض الصلح، حاولت مجموعة من المعتصمين إزالة الشريط الشائك المحيط بالسرايا الحكومية، وصعد بعضهم على آليات الدفاع المدني، كما أقدموا على إشعال الأعشاب في محيط الساحة، رغم دعوات التهدئة المتكررة من العميدين جورج نادر وشامل روكز.

وقد أطلق العميد نادر نداءً غاضباً عبر مكبّر للصوت، دعا فيه المحتجين إلى الابتعاد عن عناصر الجيش وعدم الانجرار إلى أي صدام، مشدداً على "عدم السماح بأي مواجهة تحت أي عنوان، وضرورة عدم قطع الطرق أمام المواطنين".



كذلك طالب المعتصمين بـ"التزام البيان الصادر عن رابطة العسكريين المتقاعدين"، الذي دعا إلى تحركات سلمية بعيداً من الفوضى.

كما شهدت مدينة طرابلس صباح اليوم احتجاجات نفذها عدد من العسكريين المتقاعدين، الذين قطعوا الطريق أمام فرع مصرف لبنان، بالإضافة إلى إغلاق أوتوستراد البالما بإطارات مشتعلة.

يأتي هذا التحرك في سياق خطوات تصعيدية، جرى التنسيق بشأنها خلال لقاء تشاوري عقدته مجموعة من المحاربين القدامى، أمس الثلاثاء، في بلدة برج رحال الجنوبية، بدعوة من رابطة المحاربين القدامى.

افتُتح اللقاء بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء، تلاه النشيد الوطني، ثم كلمات أكدت أهمية المشاركة في تحركات الأربعاء، وشدّدت على وحدة المتقاعدين في مواجهة السلطة.

ونوّه المتحدثون بالانتخابات الأخيرة للرابطة، ووصول العميد شامل روكز إلى رئاستها، معتبرين أنّ الرابطة تحوّلت من إطار شكلي إلى جسم فاعل يقود لأول مرة تحرّكاً مطلبياً على الأرض، داعين إلى الانتساب إليها لدعم جهودها.

