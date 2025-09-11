9:13 AMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بالفيديو- اصطدام شاحنتين على طريق ضهر البيدر

وقع صباح اليوم، حادث سير مروّع بين شاحنتين على طريق المريجات – ضهر البيدر.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o