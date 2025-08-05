اتخذ الجيش اللبناني تدابير ميدانية مشددة عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، لمنع خروج مسيرة لدراجات نارية باتجاه مناطق خارج الضاحية، في ظل أجواء توتر مرتبطة بملف سلاح “حزب الله”.

وقالت مصادر أمنية لـ "العربية" إن "أي تجمع يعرض السلم والأمن الداخلي للخطر سنتعامل معه بالقانون".

وجابت مسيرات دراجات نارية لمناصرين من "حزب الله" شوارع الضاحية الجنوبية وطريق المطار، رافعين أعلام الحزب ومطلقين الهتافات، وفي المقابل اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية عبر انتشار العناصر في المناطق التي تربط الضاحية في العاصمة بيروت. وتزامنت هذه التحركات مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لبحث مسألة حصرية السلاح بيد الدولة

أيضا، شهدت شوارع بلدات النبطية في الجنوب اللبناني شهدت، اليوم، مسيرات شعبية حاشدة جابت الطرقات الرئيسية والفرعية، بمشاركة مواكب من الدراجات النارية والسيارات المزينة بأعلام حزب الله وحركة أمل.

وتخللت المسيرات بثّ أناشيد حماسية عبر مكبرات الصوت، ورفع المشاركون صور شهداء المقاومة، في مشهد يعكس تجديد الولاء والتضامن مع خط المقاومة في ظل الأوضاع الميدانية والسياسية الراهنة.

https://www.instagram.com/reel/DM-gUm-olsa/?igsh=bGJ2cDJqNTBudjd1

https://x.com/i/status/1952762073521303729