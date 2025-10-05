خرج رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحيّة عن صمته في تسجيل مصوّر تم بثه في قطر خلال الليل، ليكون أول ظهور متلفز له منذ استهدفته إسرائيل وغيره من قيادات الحركة في الدوحة الشهر الماضي.

وأشار الحيّة، الى أنه لا يرى فرقًا بين أولئك الذين استشهدوا في الهجوم على الدوحة، بمن فيهم نجله، وعشرات الآلاف الذين قضوا على مدى نحو عامين منذ اندلاع حرب غزة.

وقال في مقطع الفيديو الذي بثّه “التلفزيون العربي” في قطر: “نتمنّى أن تكون دماؤهم طريقا للنصر وطريقا للقدس وطريقا لخزي الاحتلال وطريقا لعزة الأمة ونصرها”.

وجاء بث المقطع المصوّر بالتزامن مع توجّه المفاوضين إلى القاهرة الأحد لبحث مسألة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة والفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل في سياق خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

