أفادت مصادر مطلعة لقناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، بأن إسرائيل اغتالت يحيى المبحوح، قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة، عبر قصف استهدف مقهى في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

في سياق آخر، نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو⁩ زعم أنه لـ"تصفية خلية مسلحة انتقلت نحو قوة عسكرية تابعة للجيش في منطقة شمال القطاع".

وأشار أدرعي الى أن عملية التصفية حدثت في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وذلك خلف الخط الأصفر "مما شكل تهديدًا فوريًا للقوات".

وما تزال المقاتلات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على القطاع في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

https://twitter.com/i/status/1979939357013225954