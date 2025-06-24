شيعت حشود غفيرة من السوريين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق الأحد الماضي.

وأعرب محافظ السويداء مصطفى البكورعن تعازيه الحارة لذويهم، ومشاركتهم حزنهم على فقدهم "نتيجة هذا العمل الإجرامي".

وأكد أن "الدولة عازمة بكل قواها على مكافحة الإرهاب، وترسيخ الأمن والأمن على كافة مساحة الوطن".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن "كنيسة مار إلياس تعد من أبرز الكنائس المسيحية في دمشق، وتحمل طابعاً روحياً وتاريخياً مهماً بالنسبة لأبناء الطائفة المسيحية في المنطقة. وغالباً ما تحتضن الكنيسة فعاليات دينية واجتماعية، وتُعد مركزاً لتجمّع الأهالي في الأعياد والمناسبات".

https://twitter.com/i/status/1937475957033480372

https://twitter.com/i/status/1937436761761698285