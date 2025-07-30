أعلنت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تسجيل زلزال عنيف بلغت قوته 8.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وقال فرع الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا إن الزلزال الذي وقع قبالة شبه الجزيرة يوم الأربعاء هو الأقوى منذ 1952، وأدى إلى موجات تسونامي خطيرة على طول الساحل.

وأضاف في بيان على تلغرام "بالنظر إلى حجم هذا الحدث، يجب أن نتوقع هزات ارتدادية قوية، ربما تصل قوتها إلى 7.5 درجة".

وقال "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل".

وأشارت تقديرات بوصول موجات تسونامي إلى سواحل أميركا خلال 4 ساعات.

وحذّرت السلطات اليابانية الأربعاء من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار ستضرب ساحل الأرخبيل بعد الزلزال العنيف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكرّرة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتمّ رفع التحذير".

وذكرت وكالة تاس الروسية أنه تم تسجيل موجة تسونامي بارتفاع 3 الى 4 أمتار في منطقة يليزوف في كامشاتكا.

وأفاد حكام أقاليم في روسيا بعدم تسجيل إصابات بعد أقوى زلزال "منذ عقود"، في وقت صدرت أوامر بإخلاء بلدة صغيرة في منطقة سخالين بعد تحذير من تسونامي.

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تلغرام "كان زلزال اليوم خطيراً والأقوى منذ عقود".

وأضاف أنه "وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات، ولكن روضة أطفال تضررت".

وقال حاكم سخالين فاليري ليمارينكو على تلغرام إنه تم إعلان أمر إخلاء لبلدة سيفيرو كوريلسك الصغيرة بعد صدور تحذير من حدوث تسونامي عقب الزلزال.

وأصدرت الفلبين وأندونيسيا وولايات أميركية تحذيرات من تسونامي بعد زلزال كامشاتكا.

ويأتي هذا الزلزال بعد سلسلة من النشاطات الزلزالية التي شهدتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأيام الماضية، حيث وقع زلزال بقوة 4.4 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة نيمورو جنوب شرق اليابان، من دون أن تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية، كما ضرب زلزال آخر بقوة 5.4 درجات سواحل مقاطعة لامبونغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وهذا هو أكبر زلزال يضرب البلاد منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة شمال شرق اليابان وأدى إلى مقتل و فقدان 19747 شخصاً.

و‌فجر الأربعاء صدرت ‏أوامر بإخلاء بعض المناطق الساحلية في هاواي بسبب خطر تسونامي. وكذلك احتمال أن تضرب الأمواج سواحل الإكوادور وقد علقت سكك حديد شرق اليابان بعض خدماتها.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وهي واحدة من أنشط المناطق زلزالياً وبركانياً في العالم، ويعود سبب الزلازل القوية فيها إلى موقعها الجيولوجي الفريد على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

https://twitter.com/i/status/1950395037075808590