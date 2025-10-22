نفذت مسيّرة اسرائيلية قرابة الثامنة والربع من صباح اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح، ما أدى الى مقتل الشاب عيسى احمد كربلا ( هادي) .

كربلا اوصل ابنه علي الاكبر (6 سنوات) الى مدرسة المهدي في كفرفيلا وهو طالب فيها في الصف الاول ابتدائي، وعاد لزيارة ضريح ابنه مهدي في جبانة البلدة (والذي قضى منذ اشهر قليلة بحادثة مؤسفة)، عندما اطلقت باتجاهه مسيرة معادية صاروخاً، وهي كانت تحلق منذ ساعات الصباح الاولى في اجواء المنطقة، مما ادى الى مقتله على الفور، واشتعال النيران بالدراجة.

ونشرت رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن إيلا عبر حسابها على منصة "اكس" أنّ "في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، أغار سلاح الجو التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي على عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا، وقام بتصفيته".

وأضافت: "كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان وسعى إلى دفع مخططات ضد دولة إسرائيل. أنشطته شكّلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وختمت: يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد ولحماية أمن دولة إسرائيل.

الى ذلك، حلق الطيران المسير فوق بعلبك.