انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصاً أثناء محاولته إشعال النار داخل مسجد آيا صوفيا في إسطنبول.

وأفادت تقارير إخبارية تركيا بأن الشخص يُدعى "م.غ" أقدم الشهر الماضي على إشعال النار في كتاب داخل المسجد ما تسبّب باحتراق جزء من السجادة.

وذكرت أن مديرية أمن إسطنبول تمكّنت من تحديد هوية المتّهم وألقت القبض عليه بعملية دقيقة.

وفق بيان الشرطة، فإن المتّهم سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية والعصبية 5 مرّات في السابق.

وتُظهر لقطات الكاميرات الأمنية داخل المسجد لحظة إشعال المشتبه به للكتاب، حيث اندلعت النيران في السجادة بجوار أحد الجدران، قبل أن يغادر المتهم المكان على الفور.



https://twitter.com/i/status/1952964521502687551