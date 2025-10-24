المركزية- استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة في منطقة تول قرب النبطية، أدت الى مقتل عنصر في حزب الله، هو حسين العبد حمدان من ميس الجبل وكان أصيب بانفجار أجهزة البيجر العام الماضي.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطنين اثنين بجروح.

كما ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة في جنوب لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية محيط منزل مدمر في ميس الجبل من دون وقوع إصابات.

وصباحًأ، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية، بالقرب من جرافة في الحي الغربي في مدينة الخيام، من دون اصابتها ومن دون وقوع اصابات فيما استهدفت غارة أخرى الحي الجنوبي في المنطقة.

إلى ذلك، اندلع حريق في الحفارة المستهدفة في الخيام، وعمل عناصر من الدفاع المدني على إطفائها وسط تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض.

هذا و سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بعلبك.