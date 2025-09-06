أفادت وسائل إعلام عراقية، السبت، بسقوط جسر العطيشي، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء، وسط أنباء عن وقوع ضحايا من المدنيين، تحت الأنقاض.

وأظهرت مشاهد مصورة، متداولة على الصفحات الاجتماعية، اللحظات الأولى لسقوط الجسر، وسط حالة من الفزع التي عمت المواطنين القريبين منه.

https://twitter.com/i/status/1964370238017065085

في السياق، أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، بأن فرقه متواجدة حاليا في موقع انهيار الجسر، وتواصل أعمال إزالة الأنقاض بحثا عن عالقين تحته.

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني، بسقوط 5 مصابين وفق المعلومات الأولية.

كما قالت دائرة صحة كربلاء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "حصيلة حادث انهيار ركائز مجسر تقاطع الوند، تشمل إصابة خمسة أشخاص (أفغانيان، سوريان، وعراقي)".

من جهته، قال محافظ كربلاء: "تتواصل الجهود الميدانية لإنقاذ العجلتين اللتين تعرضتا لحادث سقوط فضاء مجسر قضاء الحسينية نتيجة التواء أحد الروافد أثناء عملية صب خرسانة السطح مما أدى إلى انقلاب أحد الفضاءات كونها مرتبطة مع بعضها".

وأضاف: "خلال الحادث صادف مرور المركبتين أسفل المجسر، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخراج سائق المركبة الأولى والعمل مستمر لإخراج المركبة الثانية وتم إخلاء جميع العمال والكوادر بسلام الواقع عند تقاطع قضاء الحسينية على محور شارع بغداد".