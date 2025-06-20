فعّل الجيش الإسرائيلي الإنذارات بعد ظهر اليوم، في عدد من المناطق بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه إيلات تل أبيب وحيفا والنقب ما أدى الى وقوع أضرار مادية كبيرة، وسط معلومات تشير الى أنه تم رصد إطلاق أكثر من 25 صاروخًا من إيران.

وفيما اعترض الجيش الاسرائيلي مسيّرات إيرانية فوق أجواء الجنوب اللبناني لاسيما فوق منطقة بنت جبيل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخين اعتراضيين في كريات شمونة من دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 3 صواريخ بمناطق في غوش دان والقدس وحيفا، وأنباء عن وقوع إصابات جراء سقوط صاروخ قرب الميناء في حيفا.

الى ذلك، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أن الصواريخ التي أُطلقت في الرشقة الأخيرة هي من نوع لم يُستخدم من قبل حتى الآن.