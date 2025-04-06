أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع على الحدود اللبنانية.

وأشار أدرعي، عبر منصة “إكس”، إلى أن تقييم أُجري، “تمهيدًا للأعياد برفقة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 91 وقادة آخرين”.

https://x.com/i/status/1908932906417783174

وتابع، “خلال الجولة التقى رئيس الأركان مع القادة النظاميين وفي الاحتياط الذين يعملون في الجبهة وأبدى تقديره لدورهم. بعد ذلك استعرض الخطط العملياتية للمراحل المقبلة على الصعيديْن الدفاعي والهجومي”.

وقال رئيس الأركان، إننا “نواصل المعركة لتعزيز الجهود الدفاعية ونظهر المبادرة والروح الهجومية. علينا تعزيز جنود الاحتياط على كافة الأصعدة”.

كما كرر رئيس الأركان تعليماته بان جيش الدفاع لا يسمح للمواطنين بالقيام بجولات خلف الحدود الدولية وانما فقط في أراضي دولة إسرائيل وفي الأماكن التي سبق وتم تنظيم جولات فيها في الماضي بناء على الحالة الامنية.