تعرّض ويليام نون، شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون لاعتداء بعد انتهاء الوقفة في ذكرى انفجار المرفأ.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصًا مسلّحًا هاجم نون عقب إحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.

شاهدوا الفيديو المرفق.

https://twitter.com/i/status/1952410326529364382

هذا وأفادت معلومات صحافية بأنّه تم توقيف شقيق الشهيد جو بو صعب، بيتر، من قبل قوى الأمن الداخلي، على خلفية الإشكال الذي حصل مع وليام نون.

ويُشار إلى أن بيتر لا يزال موقوفًا في مخفر النهر منذ بعد ظهر اليوم الإثنين.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصًا مسلّحًا هاجم نون عقب إحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.