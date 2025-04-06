شهد مطار رفيق الحريري الدولي، الأحد، حالة من الفوضى بسبب إشكال وتضارب بين عدد من المسافرين. ووقع الإشكال في قاعة المغادرين، وقد تمت معالجته بعد تدخل عناصر أمن المطار.

وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن رؤية عراك شديد وضرب وسحل على الأرض، كما يمكن سماع أصوات الصراخ في حالة من الإرباك سيطرت على المسافرين.

تحقيق: وبعد الإشكال ، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار، إجراء تحقيق فوري بالحادثة ليصار الى تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص.