كيف سيبدو قطاع غزّة بعد "حماس"؟ سؤال يدور في رأس كثيرين خصوصاً في ظلّ الساعات الحاسمة التي يُحكى عنها من المفاوضات الموسعة في شرم الشيخ بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي.

بالطبع لن يكون قطاع غزة بعد حركة "حماس" كما كان. فالمشهد سيتغيّر ويتبدل على عدّة أصعدة، من السياسة مروراً بالأمن وصولاً إلى الاقتصاد وحتى على الصعيد الاجتماعي.

سألنا chatgpt عن الصورة والسيناريوهات المتوقعة، وهذا ما قاله:

قطاع غزة بعد حماس قد يبدو أكثر هدوءا وانفتاحاً، لكنه سيكون أيضاً أكثر هشاشة. وسيُعاد رسم ملامحه بين أطراف متعددة، وقد يعيش فترة انتقالية طويلة قبل أن يستقر على شكل نهائي.

المشهد المحتمل على الصعيد السياسي

إذا سلّمت حماس سلاحها وانسحبت من إدارة غزة، فستُفتح الساحة أمام إعادة تشكيل النظام الإداري والسياسي. وهنا يوجد أكثر من سيناريو.

أوّلاً، عودة السلطة الفلسطينية لتولي الحكم تحت إشراف أو ضمانات دولية، وهو ما سيكون أقرب إلى "نموذج الضفة الغربية".

أو أن يكون هناك إدارة دولية موقتة، مثلاً من الأمم المتحدة أو تحالف عربي، لتفادي فراغ أمني إلى حين بناء مؤسسات جديدة.

أو أن يتم إدخال فصائل فلسطينية أخرى إلى المشهد السياسي، في محاولة لخلق توازن لا يسمح بعودة الانقسام.

المشهد المحتمل على الصعيد الأمني

انسحاب حماس وتسليم السلاح يعني نزع القوة العسكرية الأساسية في غزة، ما سيخلق فراغاً أمنيًّا خطيراً في البداية. وقد تحاول إسرائيل فرض رقابة مشددة على المعابر والحدود، لضمان منع إعادة التسلّح.

المشهد المحتمل على صعيد الإعمار والاقتصاد

هنا سيكون الوجه الأبرز لغزة الجديدة. فالجميع بانتظار الصورة بعد توقف الحرب بشكل نهائي ورفع الحصار.

عندها ستتدفق مليارات الدولارات من المساعدات لإعادة الإعمار. لكن هذا الازدهار المشروط سيعتمد على مدى نجاح السلطة الجديدة في حفظ الأمن ومنع الفوضى.

المشهد المحتمل على صعيد المجتمع

مرحلة ما بعد حماس ستشهد صراعاً داخليًّا بين تيارين. الأوّل يريد حياة مدنية أكثر حرية وارتباطاً بالعالم الخارجي، والثاني محافظ يرى أن غزة تفقد مقاومتها وهويتها.

العالم اليوم أمام مرحلة كتابة مستقبل غزّة، وحتى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. فهل نصل إلى النهاية؟

(تمّ إنتاج الصورة المرفقة عبر الذكاء الاصطناعي وتُظهر تصوّراً لغزّة بعد الحرب وفي حال خروج حماس من المشهد)

المصدر: موقع mtv