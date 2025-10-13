أفرجت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وعددهم 13، وقد تسلمهم الصليب الأحمر الدولي، ليسلمهم بدوره إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر 7 رهائن إسرائيليين أحياء كدفعة أولى، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن الرهائن بصحة جيدة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية ان لا مزيد من الرهائن الأحياء بيد حماس.

وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز" أن جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966، والمقرر إطلاق سراحهم اليوم، قد صعدوا على متن حافلات داخل السجون الإسرائيلية استعدادًا لبدء عملية الإفراج.

وفي وقت سابق، قد نشرت حماس في بيان أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقبلها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تبدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحاً في خان يونس في غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين قولهم، إن حماس أبلغت الصليب الأحمر أنها ستفرج عن الرهائن من 3 نقاط. ومن المقرر نقل الرهائن فور تسلمهم إلى قاعدة ريعيم حيث تجري عملية التأكد من الهويات وفحص طبي سريع قبل نقلهم للمستشفيات.

من جهتها، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقارير تحدثت عن لقائها بالرهائن الإسرائيليين أو تلقيها معلومات تفيد بأن حالتهم الصحية خطيرة. وأكدت اللجنة أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف استعداداً لعملية إعادة الرهائن، وأنها لم تتلق أو تنقل أي معلومات بشأن حالتهم الصحية.

وينص الاتفاق على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبينهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، تفرج إسرائيل عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من عائلات الرهائن الاستعداد للتوجه نحو قاعدة ريعيم، كما أكدت أن الحكومة الإسرائيلية صادقت عبر تصويت هاتفي على تغيير في قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

هذا وسيتم استبدال أسيرين أمنيين من القائمة التي تمت المصادقة عليها، أحدهما تبين أنه أُفرج عنه سابقاً، والآخر ينتمي إلى حركة فتح بأسيرين أمنيين منتميين إلى حماس من غير المحكومين بالسجن المؤبد.

كما تم إزالة 7 قاصرين غزيين من بين الـ22 الموجودين في القائمة، إضافة إلى امرأتين غزيتين، واستبدال مجموعة من الغزيين بآخرين وفقاً لاعتبارات جهاز الأمن، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للغزيين الذين سيتم الإفراج عنهم 1718 بدلاً من 1722.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير أنه من غير المتوقع أن تعاد كل جثامين الرهائن المحتجزة في غزة إلى إسرائيل اليوم الاثنين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم إنشاء هيئة دولية لتحديد مواقع رفات الأسرى الذين لن تعاد جثامينهم في إطار عملية التبادل الاثنين.