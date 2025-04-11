المركزية - أتلف مكتب مكافحة المخدِّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 11-4-2025، كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في كسّارة مقفلة في محلة المتن، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس، ومساعده العميد غسّان عثمان، رئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامّة النّقيب داني الطّويل، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ومن قلم النّيابة العامّة التّمييزيّة الكاتب وليد عويدات، وعددٍ من ضبّاط ورتباء المكتب.

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل الآتي:

-/65.5/ كلغ كوكايين.

-/13/كلغ باز كوكايين.

/2.636/ كلغ هيرويين.

-/354.3/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

-/30.9/ كلغ من مادّة الماريجوانا.

-/7000249/ حبّة مخدّرة “كبتاغون”.

– /88.1/كلغ من مادّة السيلفيا.

– /41.5/ كلغ بودرة ومواد مجهولة.

– /71895/ حبّة مهدِّئة.

-/1271/ حبّة MDMA.

– /12.6/ كلغ تبغ.