Image
Image
Image
Image
10:47 AMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بالصور - جثتان داخل نفق قيد الحفر في منطقة بعلول – البقاع الغربي

المركزية- صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين من داخل نفق قيد الحفر في منطقة بعلول – البقاع الغربي، وذلك بعد أن تبيّن أنّ أحداهما لبناني والآخر سوري الجنسية، فقدا الوعي داخل النفق الذي يبلغ عمقه نحو ٢٢ متراً جرّاء نقص الأوكسيجين، ما أدى إلى وفاتهما.

 وقد نفّذ العناصر عمليات دقيقة للبحث والإنقاذ، استمرت نحو خمس ساعات، نظراً لضيق مساحة النفق وصعوبة الوصول إليه، وسط تحديات ميدانية كبيرة. وتم نقل الجثتين الى احد المستشفيات.
 
وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادثة بإشراف القضاء المختص.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o