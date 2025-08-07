Image
Aug 7, 2025 10:58 AMClock
بالصور - توقيف ٣ مواطنين لمشاركتهم في الاعتداء على ضباط

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 /8 /2025، وضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء على ضباط من الجيش والمديرية العامة للأمن العام وإصابتهم بجروح في مدينة صور، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف المواطنَين (ع.ا.) و(ع.ف.) لمشاركتهما في الاعتداء. كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة في منطقة الحوش – صور منزل المواطن (ح.ح.) لتعاونه مع المطلوبين ومساعدتهم على الهروب، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

 

