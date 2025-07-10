المركزية - أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان الى ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، دهمت منازل مطلوبين في بلدة دار الواسعة وحي الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(م.م.) و(ح.ش.)، لارتكابهم جرائم مختلفة منها: المشاركة في عملية خطف، ترويج المخدرات، تهريب أشخاص، إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلاحًا وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الشويفات – عاليه، وأوقفت المواطن (ي.ع.) لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

كذلك أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز المدفون – البترون 20 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".