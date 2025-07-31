أعلن البيت الأبيض عن عزم الرئيس دونالد ترامب بناء قاعة إحتفالات كبرى في حرم البيت الأبيض لاستضافة مناسبات رئيسية لتكريم قادة العالم والدول الأخرى بدلاً من نصب خيمة كبيرة قرب مدخل البيت الأبيض في مثل هذه المناسبات. وكشف البيت الأبيض أن "قاعة الاحتفالات الرسمية ستكون إضافةً مميزةً وضروريةً للغاية، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 90,000 قدم مربع، وهي مساحة مصممة بعناية فائقة، وتتسع لـ 650 شخصاً".

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس ترامب اختار شركة ماكري للهندسة المعمارية، المعروفة بتصميمها المعماري الكلاسيكي لتكون الشركة الهندسية الرئيسية. وستتولى شركة كلارك للإنشاءات قيادة فريق البناء، بينما ستتولى شركة إيكوم قيادة فريق الهندسة.

وأشار إلى أن المشروع سيبدأ في سبتمبر 2025، ومن المتوقع اكتماله قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب بوقت طويل.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب، وغيره من المانحين الوطنيين التزموا بالتبرع بسخاء بالأموال اللازمة لبناء هذا المبنى الذي تبلغ تكلفته حوالي 200 مليون دولار.

وقالت سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض: "الرئيس ترامب بناء بطبعه، ويتمتع بنظرة استثنائية للتفاصيل. الرئيس والبيت الأبيض في عهد ترامب ملتزمان تماماً بالعمل مع الجهات المعنية للحفاظ على التاريخ المميز للبيت الأبيض، وفي الوقت نفسه، بناء قاعة جميلة يمكن للإدارات والأجيال القادمة الاستمتاع بها."

واشنطن - ميشال غندور