انهار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز بالقرب من مسجد الرحمن على عدد من العمال في الورشة.

و سارعت فرق الصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى موقع الحادث، حيث تمكّنت من سحب أحد العمال، في حين لا تزال عمليات البحث جارية عن عاملٍ آخر يُعتقد أنه ما زال تحت الأنقاض، وهو من التبعية السورية.

ووفقًا لمصادر ميدانية، فإن عمليات الإنقاذ تُجرى باستخدام أدوات يدوية بسبب طبيعة الركام وموقع الحادث، ولا تزال الجهود مستمرة حتى الساعة.

لاحقا، صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، البيان الآتي: نفّذ عناصر الدفاع المدني، معززين بمعدات متخصّصة، عملية إنقاذ لعامل من الجنسية السورية، فيما عملوا على انتشال جثة زميله الذي فارق الحياة، بعد انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز بالقرب من مسجد الرحمن – طرابلس.