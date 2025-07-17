نشر موقع الموساد بالعربي سلسلة من التغريدات عن توقعات بليلة ساخنة في سوريا.

ونشر الموقع عبارة: "بعض المفاجآت لا تأتي بالإذن... ترقبوا".

وتوعد الموقع الانتقام من الرئاسة السورية في تغريدة: "ماذا تقترحون عندما نعتقل أحمد الشرع؟".

يذكر أن الرئيس الأميركي طلب من إسرائيل وقف عدوانها على سوريا في مقابل انسحاب الامن السوري من السويداء.

ووفق شهود عيان، بدأت قوات الأمن السوري بالانسحاب من السويداء.

لكن رويترز أشارت الى أن الاشتباكات ما تزال قائمة في السويداء، في ظل أنباء عن سقوط عدد من القتلى في المستشفى الوطني .