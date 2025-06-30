ضبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا مستودعات تحوي مخدرات مخزنة شرقي المحافظة معدة للتهريب خارج سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأفادت "سانا" بأنه "في عملية أمنية محكمة داهم فرع مكافحة المخدرات في درعا مستودعات شرق المحافظة تحوي مخدرات مخزنة ومعدة للتهريب خارج القطر".
وأضافت أن العملية "أسفرت عن ضبط مليون و700 ألف قرص مخدر من مادة الكبتاغون".
وأعلنت السلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ضبط ملايين من أقراص الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن ضبط كميات كبيرة من هذه الأقراص.