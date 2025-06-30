ضبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا مستودعات تحوي ‏مخدرات مخزنة شرقي المحافظة معدة للتهريب خارج سوريا، وفق ‏ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".‏

وأفادت "سانا" بأنه "في عملية أمنية محكمة داهم فرع مكافحة ‏المخدرات في درعا مستودعات شرق المحافظة تحوي مخدرات ‏مخزنة ومعدة للتهريب خارج القطر".‏

وأضافت أن العملية "أسفرت عن ضبط مليون و700 ألف قرص ‏مخدر من مادة الكبتاغون"‏‎.‎

وأعلنت السلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد ‏الشرع ضبط ملايين من أقراص الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ‏ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن ضبط كميات كبيرة من هذه ‏الأقراص.‏