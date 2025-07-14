المركزية - أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، ان "بتاريخ 13 / 7 / 2025، بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه.

وقد عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدَمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو ١٠ أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة.

كما استقدم الجيش جرافة، فقامت بردم نفق يبلغ طوله نحو ٣٠٠ متر، كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".