استهدفت مسيرة اسرائيلية دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قصاء صور ما ادى الى سقوط ضحية وجريحين.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة الإسرائيلية بمسيرة على دراجة نارية في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".

وفي سياق متصل، كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة المنصوري جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد جمال مراد الذي شغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله". "

وتابع أدرعي: "وكان المدعو مراد مسؤولًا عن العديد من عمليات اطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل خلال الحرب، وفي الأشهر الأخيرة منذ عدة محاولات لإعادة اعمار قدرات المدفعية في منطقة الساحل".

اضاف: "لقد شكلت أنشطة مراد تهديدًا لأمن إسرائيل ومواطنيها، وتعد انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ختم أدرعي: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".

وأفاد مراسل "الجديد" بأن جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، تحت حماية دبابات "ميركافا"، اجتازت الحدود اللبنانية عند وادي هونين، وتوغلت باتجاه "مكب النفايات" جنوب بلدة عديسة. وبدأت الجرافات في إغلاق أحد الطرق داخل الوادي ورفع سواتر ترابية، بينما أُعلن عن حالة استنفار عالية من قبل وحدات الجيش اللبناني.

وصباحا، استهدفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدة شبعا.

الى ذلك، أغارت مسيّرة اسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الاربعاء -الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لاشغال الالمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.

اشارة الى أن المكان المستهدف، سبق واستهدف بعدوان مماثل قبل فترة.

الجيش الإسرائيلي: وفي سياق متصل، كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": "جيش الدفاع هاجم مقر قيادة عسكري كان يستخدمه عناصر حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".

أضاف: "هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية مقر قيادة عسكري تابع لحزب الله الإرهابي في منطقة يحمر بجنوب لبنان، والذي كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله للدفع بأنشطة إرهابية.

وتابع: "لقد استخدم حزب الله المقر بغطاء مبنى مدني مستغلًا السكان بهدف الترويج للأنشطة الارهابية ضد دولة إسرائيل".

وقال: "قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين".

وختم أدرعي: "وجود المقر واستخدامه يعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

في سياق متصل، أكد مصدر أمني إسرائيلي أن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ستستمر "طالما هناك ذراع عسكرية لحزب الله".

وقال المصدر، إن "كل ناشط عسكري في حزب الله هدف لنا"، بينما "من يضع سلاحه من مقاتلي الحزب ويعتزل العمل العسكري سنتركه".

واستطرد: "حزب الله، كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين، هدف على كل الأراضي اللبنانية. ننشط في كل أراضي لبنان".

وتابع أن "قوات الرضوان (التابعة لحزب الله) سيتم تفكيكها، إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا".

وذكر المصدر أن "محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني محدودة".

وفي السياق ذاته، علق المصدر على توغلات إسرائيل البرية التي أعلنت عنها الأربعاء، قائلا: "نحن لا نقوم باجتياح بري في لبنان، ما يحدث بين الحين والآخر عمليات محدودة".

وقال: "نحن نعرف أنه من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه يجب أن يكون قويا".

وتابع: "نرى نشاطا ممتازا للجيش اللبناني فيما يتعلق بإبادة سلاح حزب الله".

وأكد المصدر: "نحن نسمح للمواطنين العاديين بالعودة إلى قرى جنوب لبنان، لكن لا نسمح بعودة أعضاء حزب الله".