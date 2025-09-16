أُقيم في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل – الناقورة، حفل تسلّم 105 آليات مقدّمة هبة من اليونيفيل للجيش اللبناني، بحضور قائد القوة اللواء ديو داتو أبانيارا وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط.

وخلال الحفل، ألقى ممثل قائد الجيش العميد الركن الإداري وليد أبو شعر كلمة أكد فيها أنّ "الجيش حقق بفضل التعاون المستمر مع اليونيفيل نقلة نوعية في تطوير وسائل المساندة اللوجستية للوحدات، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالجانب العملاني، كما أن التعاون في مجال التدريب عزّز كفاءة العناصر وأكسبهم مهارات شديدة الأهمية".

من جهته، شدّد اللواء أبانيارا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في مختلف المهمات الأمنية والإنمائية، مشيراً إلى أنّ هذه الهبة تأتي في إطار تطوير الإمكانات اللوجستية لتسهيل عمل الوحدات العسكرية وإنجاح مهماتها.