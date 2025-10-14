​تعرض مراهقان لبنانيان لعملية خطف من داخل الأراضي اللبنانية عند المنطقة الحدودية الشمالية، حيث تشير المعلومات الأولية إلى تورط أشخاص من الجنسية السورية في الحادث.

​ووقع الاختطاف في محلة العريض، وهي منطقة تقع بين بلدتي حوش السيد علي والقصر الحدوديتين في قضاء الهرمل، والطفلان المخطوفان هما: ​حسين يوسف قطايا (مواليد 2010) و​مجتبى علي زعيتر (مواليد 2009)

​وأفادت مصادر أمنية لـ"النهار" بأن عملية الخطف تمت مساء اليوم وأن الخاطفين اقتادوا الطفلين إلى جهة مجهولة يُعتقد أنها داخل الأراضي السورية.

​وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات العملية وتحديد هوية الخاطفين ومكان احتجاز الطفلين، بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعادتهما سالمين في أسرع وقت ممكن.

وأفادت معلومات "النهار" أن الجيش اللبناني يفاوض الأمن السوري لإعادة الفتييْن المختطفيْن وتوقع إطلاق سراحهما بعد ساعة.

هذا واستنفرت عائلتا الطفلين والأهالي في المنطقة مطالبين الدولة اللبنانية والجهات الأمنية ببذل أقصى الجهود لإنهاء هذه الحادثة.

وأعلن النائب غازي زعيتر: تواصلت مع وزير الدفاع لمتابعة خطف المراهقين وأبلغني أن الجيش اللبناني يقوم بالاتصالات مع الجانب السوري للإفراج عنهما.