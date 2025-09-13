صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة اليمونة – بعلبك معملًا لتصنيع المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها، وأسلحة وذخائر حربية، كما عملت على تفكيك معدات المعمل.

وضمن إطار ملاحقة عصابات الاتجار بالأسلحة الحربية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة منزل المواطن (ع.ع.ق.) وأوقفته وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة. ونتيجة التحقيق معه، دهمت الدورية مستودعًا عائدًا له في منطقة عرمون - البيادر وأوقفت السوريين: (ع.ح.)، (ع.ر.ح.)، (ع.ا.)، (ع.ج.)، وذلك أثناء نقلهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمبالغ المالية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.