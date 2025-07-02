أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن القبض على "خلية إيرانية في إطار عملية خاصة في الجنوب السوري".



وفي التفاصيل، قال أدرعي إن "قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504".



وأضاف: "على ضوء معلومات استخبارية وردت في الأسابيع الأخيرة جراء التحقيقات، نفذت قوات اللواء عملية ليلية مركزة نتج منها القبض على عدد من المخربين. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة التي تم فيها القبض على المخربين".



وختم منشوره، قائلاً: "تواصل قوات الفرقة أعمالها الرامية إلى منع استقرار أي جهة إرهابية في سوريا حماية لمواطني دولة إسرائيل وبخاصة سكان هضبة الجولان".

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