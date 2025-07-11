وقع حادث سير مروّع مساء اليوم الجمعة، على الطريق البحرية في بلدة كفرعبيدا – قضاء البترون، حيث انحرفت سيارة عن مسارها وسقطت من جانب الطريق إلى أسفله.

وكان على متن السيارة ثلاثة شبّان، أسفر الحادث عن إصابتهم جميعًا، حيث توفي القاصر “أ.ف” (من مواليد 2014) متأثراً بجراحه، فيما أُصيب كل من “خ.ع” و”ح.ع” بكسور وجروح مختلفة، وقد وُصفت حالة أحدهما بالحرجة وجميعهم من الجنسية السورية.

على الفور حضرت إلى المكان فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، وعملت على نقلهم إلى مستشفى البترون. كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.

إلى ذلك، شهد أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس حادث سير مروّعًا، حيث انحرفت سيارة عن مسارها واصطدمت بالفاصل الإسمنتي، ما أدى إلى انقلابها بالكامل، وكان على متنها عائلة مؤلفة من أم وأولادها.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وهم: “م.ح.م” و ” ر.ح.م” و “ر.ك.ب”.

وفور وقوع الحادث حضر إلى المكان جهاز الطوارئ والإسعاف الذي تولى نقل المصابين إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج.

المصدر: النهار