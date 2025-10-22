أتلف كلّ من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي ومكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في الشّمال في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 22-10-2025، كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة لديهما، وذلك في بؤرة كسّارة مغلقة في بلدة بصاليم – المتن، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جورج خاطر مكلّفًا من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد جيرار نصر، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد د. أيمن مشموشي، المقدّم ياسر زيتون أحد ضبّاط شعبة العلاقات العامّة، النقيب جورجيو حسين أحد ضبّاط مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في الشّمال، من قلم النيابة العامّة التّمييزيّة الأستاذ وليد عويدات، وعدد من الضبّاط والرتباء.

أمّا المواد التي أتلفت فهي على الشّكل الآتي:

كوكايين: 140,415 كلغ

كبتاغون: 1405 كلغ + ما يقارب 2,800,000 حبّة

حشيشة كيف: 270,9 كلغ.