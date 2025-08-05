ألقت محلقة اسرائيلية مناشير تحريضية فوق بلدة كفرشوبا، وفي بلدة الخيام، أثناء تشييع جثمان الشهيد علي أبوعباس.

وسقطت مسيّرة إسرائيلية في خراج كفرشوبا جنوب لبنان، حيث عمدت مسيّرة أخرى لاحقاً إلى تفجيرها لتعطيلها وتحطيمها.

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة قرب حفارة في حي الكساير في ميس الجبل.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم، سيارة على طريق بعلبك عند مفترق بريتال في منطقة البقاع شرقي لبنان، ما أدى إلى تدمير السيارة واشتعال النيران فيها.

وبحسب مصادر أمنية محلية، فإن الاستهداف تم عبر ثلاثة صواريخ دقيقة أطلقتها المسيّرة الإسرائيلية، بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للقصف وتصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي عن اغتيال شخصية في بعلبك بالعمق اللبناني بواسطة طائرة مسيّرة.

وفي وقت لاحق، أشارت "القناة 13" الاسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اغتال مسؤول وحدة 1900 في حزب الله.

https://twitter.com/i/status/1952799462608519308

في سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن ​غارة​ الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة بريتال أدت إلى سقوط شهيد.