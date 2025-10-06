أعادت القوى الأمنية فتح طريق ضهر البيدر مفرق فالوغا أمام السيارات بالاتجاهين، وذلك بعد ان عمد عدد من المحتجين الى قطعها صباحًا.

فقد عمد عدد من أصحاب الشاحنات صباح اليوم، على قطع طريق ضهر البيدر الدولية في الاتجاهين، ما تسبب بازدحام مروري خانق وتعطّل حركة السير لرواد الطريق، احتجاجاً على "احتجاز عدد من شاحناتهم"، مطالبين بالإفراج عنها ومعالجة الموضوع.

وفي شتورا، نفذ أصحاب وسائقو الشاحنات اعتصاما تحت جسر شتورة، حيث عمدوا إلى قطع الطريق في المحلة لبعض الوقت، مناشدين وزير الداخلية احمد الحجار ومحافظ البقاع كمال أبو جودة "إعادة النظر في موضوع مرور شاحناتهم على طريق ضهر البيدر".