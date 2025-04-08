صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهوية مطلوب بجرم تزوير بطاقة هوية شخص آخر موجود خارج البلاد.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466553-05 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علما أن أي مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقا للقانون".